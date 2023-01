Das liegt daran, dass Katzen andere Augen haben als Menschen. Hinter der Netzhaut in ihrem Auge befindet sich noch eine reflektierende Schicht, die uns Menschen fehlt. Sie wirkt wie ein Lichtverstärker. Wenn Licht in das Auge einer Katze fällt, wird es dort reflektiert, also zurückgeworfen. Das kannst du bei einer Katze sogar selbst beobachten: Ist es dunkel, leuchten ihre Augen wegen der Reflexion hell auf.