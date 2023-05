Viele Leute kennen die Fische nur aus Filmen oder großen Aquarien. An manchen Orten dieser Welt kann man sich die Tiere aber auch in der freien Natur anschauen. Vor den Küsten der Länder Südafrika oder USA zum Beispiel lassen sich Leute in einem Käfig ins Wasser herabgleiten. Dann werden Weiße Haie zum Anschauen angelockt.



Das klingt ziemlich gruselig. Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Hai-Arten ist der Weiße Hai für Menschen wirklich gefährlich. Zu Unfällen kommt es zum Glück trotzdem nur selten. Die meisten Haie sind harmlos. Manchmal können Menschen sogar zwischen ihnen im Wasser herumtauchen.



Leopardenhai Foto: Duncan Heuer/Aussie Bubbles/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch im Mittelmeer und in der Nordsee leben bestimmte Hai-Arten. Dort einem gefährlichen Hai zu begegnen, ist aber mehr als unwahrscheinlich. Die Haie in der Nordsee sind meist nur höchstens einen Meter lang und fressen Fische und Krebse.