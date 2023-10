Mit der Wahl wollen die Organisationen auf die Bedrohung der Vogelwelt aufmerksam machen. Denn der Kiebitz ist stark gefährdet. Zum Leben braucht er feuchte Wiesen und Moore. Doch viele Flächen werden trocken gelegt, um sie etwa für die Landwirtschaft zu nutzen.



Beobachten kann man den etwa taubengroßen Vogel vor allem in Norddeutschland. In Süddeutschland kommt er eher selten vor. Zu erkennen ist er an den abstehenden Federn an seinem Kopf, der weißen Brust und dem sonst metallisch schimmernden Gefieder.



Im Herbst verlassen die meisten Kiebitze allerdings ihr Brutgebiet und fliegen zum Überwintern in Länder wie Frankreich, Spanien oder Großbritannien.