Neue Tierart Gecko-Zunge gibt die Antwort Von dpa | 17.08.2023, 12:28 Uhr | Update vor 29 Min. Gecko Foto: Jörn Köhler/SNSB-ZSM/dpa

Uroplatus henkeli oder tatsächlich ein Uroplatus garamaso? An der Antwort haben Forschende mehr als 20 Jahre gearbeitet. Jetzt aber können sie sagen: Der vor 23 Jahren im Land Madagaskar entdeckte Gecko ist eine neue Art, also ein Uroplatus garamaso. So nannten die Forschenden die neue Art nämlich.