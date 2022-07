Die Gottesanbeterin liebt Wärme und kommt auch gut mit Trockenheit zurecht. So fromm wie ihr Name klingt, ist sie aber lange nicht! Was aussieht wie Beten, ist eigentlich eine Lauer-Position. Die Gottesanbeterin wartet auf Beute. Dabei frisst sie alles, was sich bewegt. Das sind hauptsächlich Insekten, in seltenen Fällen auch Frösche oder Mäuse.

Manchmal dagegen kommt es vor, dass die Weibchen die Männchen verspeisen. Sogar noch während der Paarung passiert das. Auch dafür ist die Gottesanbeterin bekannt.