In freier Wildbahn leben die Tiere im Norden des Kontinents Afrika. In Deutschland gibt es sie etwa in Hagenbecks Tierpark in der Stadt Hamburg zu sehen. Dort freuten sich die Mähnenspringer am Dienstag über eine besondere Leckerei. Denn dem Tierpark wurden 150 nicht verkaufte Tannenbäume geliefert. Sie wurden an die Tiere verfüttert.