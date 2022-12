Es halten aber auch eine Menge Zoos Zweifingerfaultiere. In Wilhelmshaven in Norddeutschland etwa sind vor Kurzem zwei von ihnen in die Tropenhalle des Aquariums eingezogen. Dort wurde eine Konstruktion aus Holz, Seilen und Futterplätzen für die Tiere gebaut. So können sie von oben auf die Besucher und Besucherinnen hinunterschauen während sie sehr langsam darauf herumklettern. Die Faultiere sehen dann auch andere Tiere: In der Halle leben noch tropische Vögel, Fische und etwa Äffchen.