Vermisster Uhu Fangen und füttern Von dpa | 05.02.2023, 15:13 Uhr

Ein Uhu flattert durch die amerikanische Großstadt New York. Mehrere Leute sind auf der Suche nach ihm. Der Vogel namens Flaco lebt eigentlich in einem Zoo der Stadt im Land USA. Dort haben Unbekannte wohl am Donnerstag das Gitter seines Geheges zerschnitten.