Falken-Küken Foto: ---/Regierung von Mittelfranken/dpa up-down up-down Webkamera für Tiere Falken-Küken beobachten Von dpa | 10.04.2023, 12:23 Uhr

Eigentlich ist das Nest supergut versteckt: hoch in einem Turm auf einer Burg. Trotzdem kann man jederzeit sehen, was gerade bei Familie Wanderfalke passiert. Denn eine Webkamera ist auf ihr Nest gerichtet und filmt. Das stört die Tiere aber nicht. Eine zweite Kamera zeigt das Abfluggitter am Turm.