Das Elefanten-Mädchen hat sogar ein paar Halbgeschwister zum Spielen. In den letzten Monaten waren in dem Zoo schon zwei weitere Elefanten zur Welt gekommen. Sie heißen Akito und Bao Ngoc. Die Herde besteht mittlerweile aus zehn Tieren. Elefanten-Kuh Kewa ist die Chefin. „Wird es zu wild, passt sie auf und sortiert die Jungtiere wieder“, berichtete Tierpfleger Thomas Günther.



Auch in freier Natur leben Elefanten in Herden zusammen. Genau wie im Leipziger Zoo hat dabei eine erfahrene Elefanten-Kuh das Sagen. Kewa und ihre Herde gehören zu den Asiatischen Elefanten. Diese Tiere leben in Freiheit zum Beispiel in Ländern wie Indien, Thailand und Malaysia.