Ihr Fell ist so auffallend schwarz, weil sie mehr von einem bestimmten Stoff produzieren. Das passiert sehr selten, kommt aber auch bei anderen Tieren vor. So gibt es zum Beispiel schwarze Tiger, aber sehr viel seltener als schwarze Leoparden und Jaguare.



Die schwarzen Panther werden auch in manchen Zoos gehalten. In einer Auffangstation in unserem Nachbarland Frankreich kam vor Kurzem das junge Panther-Weibchen Kiara an. Dort soll es wieder aufgepeppelt werden. Es soll zuvor in einem Haus in dem Land Ukraine zurückgelassen worden sein.