Vögel Ein Tanz am Himmel Von dpa | 04.10.2023, 15:42 Uhr | Update vor 35 Min. Stare Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down

Es sieht aus wie ein Ballett am Himmel. Doch es sind nicht Tänzerinnen und Tänzer, die dort ihren Auftritt haben, sondern Hunderttausende Stare. Jedes Jahr im Herbst kann man die riesigen Vogelschwärme im Grenzgebiet von Deutschland und Dänemark beobachten. Die Tiere sind auf der Durchreise vom Norden in den Süden, denn sie wollen den Winter in wärmeren Ländern verbringen.