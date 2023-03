Vielleicht hast du Lust, die kleinen Helden näher zu beobachten? Dann könntest du beim Wettbewerb „Erlebter Frühling“ mitmachen. Dazu ruft die Naju auf. Das ist die Naturschutzjugend im Naturschutzbund Nabu. Finde zum Beispiel heraus, wo beim Wurm vorne und wo hinten ist. Oder beobachte, was die Würmer in deinem Garten so machen.



Die Ergebnisse schickst du an die Naju. Das können Zeichnungen, Forschungstagebücher, Theaterstücke, Filme oder Bilder sein. Alles ist erlaubt! Alle Kinder bis 13 Jahre können dabei mitmachen. Bis zum 31. Mai hast du Zeit deine Ergebnisse einzusenden und zu zeigen, was du alles über die Würmchen und die Erde herausgefunden hast.