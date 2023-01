Um auf das Problem und auch andere Bedrohungen der Tiere aufmerksam zu machen, ernannten Expertinnen und Experten den Ara am Montag zum „Zootier des Jahres 2023“. Nun soll unter anderem Geld gesammelt werden, um den Tieren zu helfen. Damit sollen etwa ihr Lebensraum in Ländern wie Bolivien und Ecuador in Südamerika besser geschützt und Nistkästen für die Vögel aufgestellt werden.