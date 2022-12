Der Vogel heißt Blaukehl-Hüttensänger. Er hat ein großes Verbreitungsgebiet und kommt überwiegend im westlichen Teil von Nordamerika vor. Im Englischen heißt er Western Bluebird. Das passt: blue heißt blau, und blau ist er wirklich.



Vor allem die Männchen haben ein sehr blaues Federkleid. Nur am Bauch sind sie grau gefärbt und an der Brust orangebraun. Die Kehle und die Oberseite hingegen sind leuchtend blau. Die Weibchen sehen weniger auffällig aus. Sie sind an Rücken, Kehle und Haube eher grau.