Oft sieht man ihn auf Zaunpfählen oder Telefonmasten sitzen. Von dort aus hat er einen guten Überblick. Ihre Nester bauen Mäusebussarde am liebsten in hohen Bäumen am Waldrand. Dafür verwenden sie Äste, Gräser, Laub und Moos. Ihr Nest suchen sie jedes Jahr wieder auf und bessern es aus, bevor das Weibchen darin nistet.