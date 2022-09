Hunde Foto: Boris Roessler/dpa up-down up-down Tiere im Schwimmbad Bahn frei für die Hunde Von dpa | 11.09.2022, 15:47 Uhr

Hundehaare im Schwimmbad? Das war am Sonntag egal. In der Stadt Wiesbaden waren Hunde sogar extra in ein Freibad eingeladen. Sie konnten schwimmen und spielen, wo sonst nur Menschen nass werden dürfen.