HANDOUT - Birkhühner sind in Deutschland sehr selten. Foto: Torsten Kirchner/Wildland-Stiftung Bayern/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Torsten Kirchner Kindernachrichten-tiere Aus Schweden in die Rhön Von dpa | 24.05.2022, 12:27 Uhr

Wer in Deutschland ein Birkhuhn sieht, hat Glück. Die Vögel sind hier sehr selten. Das war früher anders. Im Gebirge Rhön etwa gibt es aber noch einige. Die Rhön liegt in den Bundesländern Bayern, Hessen und Thüringen. Vor allem in einem Gebiet in Bayern leben Birkhühner. Es wird viel dafür getan, damit diese Tiere dort nicht auch verschwinden.