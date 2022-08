Fachleute sagen: Damit solche Schwärme funktionieren, achten die Tiere ständig auf die Vögel um sich herum. Ein Star orientiert sich an bis zu sieben Vögeln in seiner Umgebung. Dabei versucht er, immer den gleichen Abstand zu ihnen zu halten. So bewegen sich die Tiere gemeinsam durch die Luft. Das sieht häufig aus wie eine große Wolke, die sich schnell am Himmel bewegt.