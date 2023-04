Äffchen Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Orang-Utan-Mädchen Äffchen mit königlichem Namen Von dpa | 25.04.2023, 16:58 Uhr

Der Zoo in der Stadt Rostock hat nun eine Königin. Zumindest, wenn es um die Bedeutung ihres Namens geht. Vor sechs Wochen kam dort ein Orang-Utan-Mädchen zur Welt. Es heißt Khaleesi. Diese Bezeichnung kommt in einer bekannten Serie vor und bedeutet so viel wie Königin.