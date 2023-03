Denn in der Stadt Leer in Norddeutschland traten am Mittwoch etwa 100 Kühe zu einem Schönheitswettbewerb an. Mit Schönheit sind bestimmte körperliche Eigenschaften gemeint. Denn die Tiere gehören Züchtern, also Profis etwa für Milchkühe. Im Wettbewerb zählt zum Beispiel das Aussehen des Euters. Auch etwa auf Muskeln und die Rückenlinie wird geachtet.



ZR Indian heißt die schwarz-weiße Kuh, die in diesem Jahr den Titel „Miss Ostfriesland“ tragen darf.