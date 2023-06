1 Marienkäfer, 2 Marienkäfer, 1 Hummel, 1 Schmetterling... So sieht es aus, wenn man beim „Insektensommer“ mitmacht. Forscher von den Naturschutzbünden NABU und LBV wollen nämlich jedes Jahr wissen, wie viele Insekten es bei uns in Deutschland gerade gibt. Dafür brauchen sie Stichproben – also einzelne Zählungen aus verschiedenen Orten in Deutschland. Und dabei kannst du ihnen helfen! Das geht ganz einfach. Und zwar so:

So geht´s

Suche dir zwischen dem 2. Juni und dem 11. Juni alleine, mit deiner besten Freundin oder mit deinen Eltern an einem sonnigen, windstillen Tag einen schönen Ort deiner Wahl in der Natur. Der kann im Garten, im Wald, auf einer Wiese oder am Wasser liegen. Bleibe in einem Umkreis von etwa zehn Metern für eine Stunde an diesem Platz und mache dann eine Liste, welche und wie viele Insekten zu siehst.

Du brauchst:

Lupe Zählhilfe (Zählhilfen vom NABU findest du hier) Handy (wenn Insekten mit einer App bestimmen willst) Decke oder Unterlage an heißen, sonnigen Tagen: Sonnenschutz und etwas zu trinken

Das Wichtigste: Beobachtungen einsenden!

Du hast eine Stunde lang die Insekten an deinem Platz so gut es geht gezählt und in die Zählkarte eingetragen? Super! Nun trägst du zusammen mit einem Erwachsenen deine Beobachtungen auf dem Handy in der Web-App vom NABU ein. Hier tragt ihr auch den Ort und den Tag deiner Beobachtung ein. Einsendeschluss ist der 18. Juni 2023.

Hier gibt es alle Infos zu der Aktion „Insektensommer“.

Eine Erdhummel Foto: Kathy Büscher, NABU Rinteln Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dieser Falter heißt „Kleiner Fuchs“. Foto: NABU/Helge May Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das ist eine Blutzikade. Foto: NABU/Helge May Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Darum ist das Zählen wichtig

Es gibt mehr als eine Million verschiedene Insektenarten und sie summen und brummen auf der ganzen Welt. Diese kleinen Krabbler sind nicht nur faszinierend, sondern auch sehr wichtig für die Umwelt. Insekten sind für das Gleichgewicht aller Ökosysteme unentbehrlich. Doch in den letzten Jahren gibt es leider immer weniger Krabbeltiere.

Naturschützer brauchen Informationen

Bei der Mitmachaktion „Insektensommer“ geht es darum, in ganz Deutschland zu zählen, wie viele Insekten es aktuell gibt und wo sie sich verbreiten. Alle, die mitmachen tragen dazu bei, besser zu verstehen, wie es Hummeln, Bienen, Schmetterlingen und Käfern in unserer Umgebung geht. Also mach mit – jedes Insekt zählt!

