In diesem Jahr geht es beim Wettbewerb „Erlebter Frühling“ vom NAJU in das Reich der Erde, denn im Mittelpunkt steht der Regenwurm. Regenwürmer sind nicht nur faszinierende Tiere, sie helfen mit Ihrem Graben auch dabei, die Erde fruchtbar zu machen, damit viel leckeres Obst und Gemüse wachsen kann.

Klein aber oho!

Sind die kleinen Würmer wirklich so wichtig? Ja, sogar der weltberühmte Entdecker Charles Darwin nannte den Regenwurm das wohl wichtigste Tier der Erde. Zeit, sich den Regenwurm in diesem Frühjahr näher anzuschauen. Wie schafft dieses kleine Wesen solch unglaubliche Leistungen? Und wo ist da überhaupt vorne und hinten? Also raus in die Natur und losgebuddelt!

Was muss ich machen?

Für den Wettbewerb erforscht du Regenwürmer. Auf der Seite des NAJU gibt es dazu Anleitungen. Du kannst dir aber auch selbst etwas ausdenken. Das können zum Beispiel Forschertagebücher, Collagen, Zeichnungen, Theaterstücke, Filme oder eine eigene Geschichte zum Thema Regenwurm sein. Am Ende machst du von deinen Ergebnissen oder Aktionen Fotos und lädst sie zusammen mit deiner Lehrerin oder deinen Eltern auf die Webseite des NAJU hoch. Dazu musst du auch einen Teilnahmebogen auf der Webseite ausfüllen. Hier geht‘s zur Seite des NAJU. Dort findest du alle weiteren Infos zum Wettbewerb.

Wer kann mitmachen?

Alle Kinder bis 13 Jahre können teilnehmen, einzeln, als NAJU- oder andere Kindergruppe oder als Schulklasse oder Kindergartengruppe.

Wann ist Einsendeschluss?

Der Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 31. Mai 2023.

Was gibt es zu gewinnen?

Die besten Einsendungen in den Kategorien Schulklasse, Kitagruppe, NAJU- oder sonstige Kindergruppe und Einzeleinsendung bekommen einen Preis. Ganz wichtig ist, dass ihr selbst draußen in der Natur wart und den Regenwurm erforscht habt. Die Gewinner und Gewinnerinnen werden bis Mitte Juni 2023 benachrichtigt. Als Preis wartet ein spannender Erlebnistag in der Natur!