Queen Elizabeth II. Foto: Imago Images / Ken Goff up-down up-down KiWi-Quiz für Kinder: Queen Elizabeth II. und die britische Königsfamilie Bist du königlicher Experte? Von Luka Marie Nehl | 09.09.2022, 15:40 Uhr

In einigen Ländern Europas gibt es sie noch: Königsfamilien mit Prinzen und Prinzessinnen, Herzögen und Fürsten. Aber länger als die britische Königin Elizabeth II. saß kaum jemand auf einem Thron. Nun ist sie am Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorben. Was weißt du über die Queen und ihre Familie? Teste dich im KiWi-Quiz für Kinder.