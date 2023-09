Überall um uns herum leben wilde Tiere: In der Luft flattern bunte Schmetterlinge, auf Feldern hoppeln Hasen und im hohen Gras verstecken sich Rehe. In unseren Wäldern leben Wildschweine, Hirsche und Eichhörnchen. In den Baumkronen bauen verschiedenste Vögel ihre Nester und in Bächen und Seen tummeln sich Frösche und Fische. Um alle diese Tiere geht es in dem Tierbuch.

Die Preisfrage

Jetzt bist du dran:

Wie heißen die Jungtiere von Wildschweinen?

a) Kitze

b) Frischlinge

c) Mini-Schweine

Hier kannst du bis 25. September 2023 die Lösung eintragen und am Gewinnspiel teilnehmen.

Mit etwas Glück gewinnst du einmal „Das große Buch der heimischen Tiere“.

Ole, Piet und Paula drücken die Daumen!

Füchse, Wildschweine, Rehe und Wölfe leben in unseren Wäldern. Was fressen sie und wie leben sie? Foto: Coppenrath Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Das große Buch der heimischen Tiere“ nimmt dich mit auf eine abenteuerliche Entdeckungstour durch verschiedene Lebensräume und stellt dir über 350 heimische Tierarten vor - mit tollen Bildern und informativen Steckbriefen. Außerdem erfährst du Wissenswertes über die Lebensräume der Tiere und bekommt praktische Forschertipps.

Lust auf noch mehr Nachrichten? Hier geht´s zur KiWi Startseite!