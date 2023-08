Die meisten Holz-Figuren des gegnerischen Teams treffen – Darum geht es bei Kubb. Aber woher kommt dieses Spiel, woher hat es seinen Namen und warum wird es auch Wikingerspiel genannt?

Spiel aus dem Mittelalter

Das Wurfspiel mit den Hölzern spielten wohl schon die Wikinger vor über 1.000 Jahren! Sie lebten im Frühmittelalter in Norwegen, Dänemark und Schweden. Daher wird das Spiel oft auch „Wikingerspiel“ genannt. Der richtige Name des Spiels ist aber „Kubb“. Das Wort kommt aus dem Schwedischen und heißt soviel wie Holzklotz. In Schweden wird es viel gespielt. Dort gibt es sogar jährlich eine Kubb-Weltmeisterschaft.

Die Preisfrage

Wer schlägt den Wikingerkönig?

Kubb ist ein Geschicklichkeitsspiel für draußen und wird in zwei Teams gespielt. Jede Mannschaft muss versuchen, die Holzklötze der gegnerischen Spieler mit Wurf-Hölzern umzuwerfen. In der Mitte des Spielfelds befindet sich der König. Er darf erst ganz um Schluss geschlagen werden. Durch die Begrenzungsstäbe lässt sich das Spielfeld beliebig abstecken, dadurch kannst du den Schwierigkeitsgrad verändern. Das Wikingerspiel Kubb von small foot aus Delmenhorst besteht vollständig aus Holz aus FSC®-zertifizierten Wäldern. Das heißt, es wird aufgepasst, dass es den Wäldern auf lange Sicht gut geht.

