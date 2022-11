Planst du vor dem Schreiben eines Buches ganz genau, was passieren soll?

Früher habe ich einfach drauf los geschrieben, als ich das noch nicht so professionell gemacht habe. Momentan probiere ich, dass ich einen Plot, also so einen Handlungsstrang habe, an dem ich mich entlanghangele. Ich weiß am Ende, wo ich hinmöchte, aber die einzelnen Kapitel kommen tatsächlich erst beim Schreiben.

Welches deiner eigenen Bücher ist dein Liebstes?

Das ist auch immer so eine schwierige Frage. Also das, was man gerade schreibt, ist ja irgendwie immer so das Baby. Aber ich muss sagen, die Emerdale-Diologie hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil es mich echt lange begleitet hat. Den ersten Band von Maple Creek habe ich auf unserer Weltreise geschrieben, das heißt, von da nehme ich auch ganz viele tolle Momente mit. Aber bei meiner aktuellen Reihe, der Sylt-Triologie, ist, glaube ich, der zweite Band mein momentaner Liebling.