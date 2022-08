Wie könnte ein Fußballer denn überhaupt bei der WM ein Zeichen setzen?

In Form von Interviews könnte die große Bühne der WM genutzt werden, um den Leuten vor den Fernsehern die menschenrechtsverletzende Situation deutlich zu machen. In dem Moment haben wir Fußballer die Aufmerksamkeit und können den Menschen erzählen, was Katar passiert.

Was würden Sie als Gastarbeiter über die Fußballer denken?

Ich wäre wohl nicht wirklich sauer auf die Fußballer, sondern auf die hohen Vertreter der Verbände, die die Entscheidung über den Austragungsort getroffen haben. Da letztendlich die Personen nichts gegen die herrschenden Bedingungen unternehmen, sondern stattdessen die Situation ignorieren.