Als er unser Plakat „Heaven is you, Josh“ sieht, zeigt Joshua Bassett auf uns und wirft uns eine Kusshand zu. Joshua Bassett steht bei seinem Konzert in Hamburg niemals still. Wenn er nicht gerade am Klavier sitzt, nutzt er die ganze Bühne aus. Er verlässt sie auch immer wieder, um vorne am Publikum langzugehen und seinen Fans die Hand zu geben. Als ich merke, dass er direkt auf mich zukommt und dann meine Hand nimmt, kann ich es gar nicht glauben.

Es ist ein unglaubliches Gefühl, dass Joshua wirklich vor mir steht, obwohl ich ihn sonst nur aus der Ferne kenne. Joshua Bassett sucht den Kontakt zu seinen Fans und guckt einem immer wieder in die Augen, steht bei einem Song mit seiner Gitarre im Publikum oder er läuft durch die Menge der Konzertbesucher.

Zwischen den Liedern erzählt Joshua Bassett etwas zu seinen Songs oder zum Leben allgemein: „I wanna remind you guys, that what people think about you and what they say about you does not matter. That’s a fact.” Wenn er redet, wird es im Saal schlagartig still und alle hören gebannt zu, was er zu erzählen hat.

Beim letzten Song taucht Joshua im Publikum auf – „Right behind us“

Nachdem wir schon viele tolle Lieder gehört haben, sagt Joshua: „I hate to kill the party but this next song is the last song”. Als ich das höre, bin ich schon traurig, eines meiner Lieblingslieder nicht gehört zu haben. Aber als dann der ganze Saal nach einer Zugabe verlangt, gehen die Scheinwerfer wieder an und obwohl Joshua nirgends zu sehen ist, ertönt aus den Lautsprechern seine Stimme: „He’s right behind you“.

Joshua Bassett taucht im hinteren Teil des Saals auf und bahnt sich seinen Weg durchs Publikum zurück zur Bühne. Auch wenn das Konzert gefühlt viel zu schnell wieder vorbei ist, waren die fast eineinhalb Stunden, die Joshua auf der Bühne war, ein Highlight.

Nach dem Konzert haben wir uns am Merch-Stand ein T-Shirt mit den Tourdaten gekauft und hatten die Chance, kurz mit Stacey Ryan, die als Vor-Act vor Joshua auftrat, zu reden und ein Foto zu machen.

Es war ein wundervoller Abend und das beste Konzert, auf dem ich bisher war – und das nicht nur, weil ich ganz vorne stand.