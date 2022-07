Talent : Wer Fußballstar werden will, muss richtig, richtig gut kicken: so wie Laura. Sie hat schon Tore für das Nationalteam der A-Jugend bei den Frauen geschossen. Und Maurice spielt in der Jugendmannschaft eines Bundesligavereins. Bei „pur+“ erzählen sie von ihrem Weg, am Dienstag (12. Juli) um 19.25 Uhr im KiKA .

Prinz Charming

Liebe: Schneewittchen, Dornröschen oder Aschenputtel: In allen Märchen verlieben sie sich am Ende in einen Prinzen. Doch was, wenn es bei allen immer derselbe Typ ist? Das gibt Stress! So wie im Film „Prinz Charming“, am Freitag (15. Juli) um 20.15 Uhr auf Super RTL.

KiKA LIVE Find mich!

Spaß: In der Schule immer nur lernen, das ist langweilig. Ben von „KiKA LIVE“ hat eine bessere Idee. Er und Sarah verstecken sich in dem Gebäude, und die anderen Kinder müssen sie finden. „KiKA LIVE Find mich!“ läuft am Montag (11. Juli) um 20.00 Uhr, im KiKA.

Peter Pan

Reise: Bei Wendy und ihren Brüdern taucht eines Abends Peter Pan auf. Der Junge will nie erwachsen werden. Er nimmt die Kinder mit auf eine abenteuerliche Reise ins Nimmerland. Was sie dort mit Peter, Feen, Elfen und dem fiesen Captain Hook erleben, zeigt der Film „Peter Pan“, am Sonntag (10. Juli) um 12.00 Uhr, auf Super RTL.

Triple Trouble - Ärger hoch drei!