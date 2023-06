Ruby gehört zwar nicht zu den coolen Kids an der Oceanside Highschool, aber ihre Freunde Margot, Bliss und Trevin sind immer für sie da. Auch dann, wenn Ruby mal wieder Stress mit ihrer Mutter hat. Denn die ist überfürsorglich und will ihr jetzt auch noch verbieten, zum Abschlussball zu gehen!

Seemonster an Land

Genau dahin wollte Ruby aber mit ihrem Schwarm Connor gehen! Als wäre es nicht schon schlimm genug, sich als Mensch tarnen zu müssen! Ruby und ihre Familie sind Kraken, leben aber schon seit Jahren an Land. Die Leute denken, sie sehen anders aus, weil sie aus Kanada kommen.

Unter Wasser wird Ruby plötzlich zu einer Riesenkrake mit besonderen Fähigkeiten! Foto: Universal Studios Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Geheimnisvolle Familiengeschichte

Doch alles ändert sich, als Ruby in Kontakt mit dem Meer kommt: Erst wird sie zu einer Riesenkrake und dann lernt sie in den Tiefen des Ozeans auch noch ihre Großmutter kennen, die Kriegerkönigin der sieben Meere. Durch sie entdeckt sie ihre Krakenfähigkeiten und erfährt, warum ihre Mutter an Land ging.

Chelsea, die Neue an der Highschool, ist in Wirklichkeit eine Meerjungfrau. Kann Ruby ihr vertrauen? Foto: Universal Studios Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Böse Meerjungfrauen

Schuld daran sind nämlich die machthungrigen Meerjungfrauen. Aber ausgerechnet mit der beliebten Meerjungfrau Chelsea hat sich Ruby gerade angefreundet...

Jetzt im Kino

Ab dem 29. Juni 2023 kannst du „Ruby taucht ab“ im Kino schauen und erfahren, wie das Abenteuer des blauen Teenagers Ruby ausgeht.

