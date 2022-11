Und plötzlich ist Uma weg: Das Mädchen wird manchmal unsichtbar. Foto: Beltz&Gelberg/dpa up-down up-down Kinderbuch-Tipp Oh je, Uma ist schon wieder unsichtbar! Von dpa | 13.11.2022, 09:00 Uhr

Schon auf dem Titelbild merkt man: Irgendetwas ist anders mit dem Mädchen Uma. In der Zeichnung scheinen der Junge und der Hund tief beeindruckt. Wo kommt der rätselhafte, weiße Nebel um Uma her? Und was macht Uma nur so durchsichtig?