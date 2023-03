Habt ihr viel in der Schule verpasst?

Violetta: Wir haben in dem Drehzeitraum denselben Stoff wie unsere Klassenkameraden zu Hause bekommen. Aber natürlich ist das Lernen ohne Lehrer nicht ganz einfach.

Valerie: Vor allem waren wir ja zwei Monate lang weg. So lange haben die Dreharbeiten in Hessen und in Baden-Württemberg gedauert.

Ihr seid in Deutschland geboren, lebt mit euren Eltern aber in der Schweiz. Wie seid ihr an die Rolle der Hauptfigur Lucy gekommen?

Violetta: Wir sind an einer Schauspielschule in Zürich und dort gehen immer wieder Anfragen nach Schauspielern ein. Wir haben dann einfach mal beim Casting für den Film mitgemacht.

Valerie: Dass wir Runde um Runde weitergekommen sind, war voll krass. Dass wir letztlich genommen wurden, war eine sehr große Überraschung für uns. Und wir haben uns natürlich riesig gefreut.

Hattet ihr keine Angst vorm vielen Auswendiglernen?

Valerie: Nein, das kannten wir schon von der Schauspielschule und Vio und mir fällt das Auswendiglernen von Texten gottseidank recht leicht.

Violetta: Manchmal macht das sogar ziemlich viel Spaß.