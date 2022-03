Die weiße Taube ist ein Symbol des Friedens. FOTO: Frank Rumpenhorst Ukraine-Krieg Zoe Wees, Joris und noch mehr Stars singen für den Frieden Von dpa | 18.03.2022, 17:37 Uhr | Update vor 1 Std.

Sie wollen ein Zeichen setzen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine: Am Sonntag kommen viele Promis zum Konzert „Sound of Peace“ in Berlin. Wer nohc dabei ist, liest du hier.