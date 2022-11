Damit das klappt, werden in dieser Woche Spiele auch am Dienstag und Mittwoch ausgetragen. Das heißt, die Zeit zur Erholung nach den Spielen vom Wochenende ist kurz für die Profis.

Borussia Dortmund ist am Dienstag beim VfL Wolfsburg zu Gast. Foto: Bernd Thissen/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Den Anfang machen der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund am Dienstag. Später am Abend kommen noch drei Partien hinzu. Die anderen fünf Spiele werden am Mittwoch ausgetragen. Danach geht es schon am Freitag weiter. Dann ist der letzte Spieltag vor der Winterpause.