Wichtig:

Am Sonntag (20. November) ist der internationale Tag der Kinderrechte. „Team Timster“ im KiKA fragt dazu, welche Rechte Kinder zum Beispiel im Internet haben, ab 20.00 Uhr.

Im Kurzfilm „Ein Handy für Vika“ geht es um ein Mädchen, das vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen ist. Der Film läuft im KiKA um 20.15 Uhr. Und um 20.35 Uhr erzählt Nele von ihrem Leben mit einer Behinderung, bei „Schau in meine Welt“.

Berühmt:

„Wetten, dass...?“ war früher eine der beliebtesten Sendungen im Fernsehen. Wer die nicht gesehen hatte, konnte in der Schule nicht mitreden. Nach langer Pause ist nun wieder eine Folge zu sehen. Die Teilnehmer der Show zeigen besondere Kunststücke und Auftritte - und die anderen müssen wetten, ob sie es schaffen. Los geht es am Samstag (19. November) um 20.15 Uhr, im ZDF.

Moderator Thomas Gottschalk kommt zu Beginn der Jubiläumsshow „Wetten, dass..?" im Jahr 2021 auf die Bühne. Archivfoto: Daniel Karmann/dpa

Kämpferisch:

Lan Jun erfährt an ihrem 13. Geburtstag, dass sie nun die Superheldin Jade Armor ist. Und sie muss auch gleich ihre Stadt vor einem Bösewicht beschützen. Gut, dass sie die Kampfkunst Kung-Fu beherrscht. Die Serie „Jade Armor“ läuft täglich um 17.20 Uhr bei Super RTL, außerdem bei toggo.de und bei RTL+.

Tierisch:

RTL zeigt am Sonntag (20. November) den Film „Kung Fu Panda 2 - Doppelt bärenstark“, ab 11.50 Uhr. Der Pandabär Po ist darin zum Drachenkönig gewählt worden. Jetzt muss er sein Land verteidigen gegen den bösen Pfau Lord Shen. Seine Freunde helfen ihm dabei.

Monkey, Panda Po und Tigress während eines turbulenten Abenteuers im Film „Kung Fu Panda 2 - Doppelt bärenstark". Foto: SUPER RTL/dpa

Kompliziert:

Scott Calvin ist seit fast 30 Jahren ein Weihnachtsmann. Nun hat er keine Lust mehr und will aufhören. Doch das ist nicht so leicht. Denn der Weihnachtsmann muss einen Nachfolger finden. Darum geht es in der Serie „Santa Clause“, die bei Disney+ läuft.

Scott Calvin ist der Weihnachtsmann in der Serie „Santa Clause". Foto: Disney

Mutig:

Auch Zoes Vater hat keine Lust mehr auf seine Arbeit in der Bank. Er will lieber Schauspieler werden. Das Problem: Wenn er nicht mehr arbeitet, hat die Familie nicht mehr genug Geld. Doch Zoe will ihrem Papa helfen, seinen Traum wahr zu machen. Der Film „Mein Vater, die Wurst“ läuft am Freitag (25. November) um 19.30 Uhr im KiKA.