Mutig: Hopper ist halb Hase, halb Huhn - ein Hühnerhase. Die anderen Hasen lachen ihn aus. Doch Hopper ist mutiger, als alle denken. Mit einer Schildkröte und einem Stinktier geht er auf eine abenteuerliche Reise. Was die drei erleben, zeigt der lustige und spannende Animationsfilm „Hühnerhase und der Hamster der Finsternis“, bei Netflix.

Tipp 2: Fünf in der Wildnis

Die Geschwister wollen ein Wespennest retten. Foto: KiKA/Henrik Ohsten

Im Urlaub: Mina und ihre vier Geschwister verbringen ihre Ferien in Südafrika. Dort helfen sie in einer Tierklinik, die Patienten zu versorgen. Doch eines Nachts werden Tiere geklaut. Die Kinder wollen die Diebe unbedingt finden. „Fünf in der Wildnis“ läuft am Sonntag, 26. Juni, im KiKA, um 13.30 Uhr.

Tipp 3: Petronella Apfelmus

Zur Reparatur eines Oberhexenbesens gehört immer ein Testflug. Foto: ZDF/Akkord Film/Bastei Lübbe AG

Zauberhaft: Im Garten von Luis und Lea wohnt eine echte Hexe - eine Apfelhexe. Petronella ist ziemlich streng und auch sehr chaotisch. Gleich in der ersten Folge bekommt Luis ziemlich Ärger, denn er macht Petronellas Besen kaputt. Die Serie „Petronella Apfelmus“ startet am Donnerstag, 30. Juni, um 18.35 Uhr, im KiKA.