Am Donnerstag wurde der Fußballer aus dem Land Spanien als neuer Trainer bei dem Bundesliga-Verein Bayer Leverkusen vorgestellt.

Leverkusen hatte am Dienstag in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) mit 0:2 verloren. In der Bundesliga steht der Verein weit unten in der Tabelle. Deshalb musste Gerardo Seoane als Trainer aufhören.

Mit dem FC Bayern gewann Xabi Alonso unter anderem die deutsche Meisterschaft. Foto: Tobias Hase/dpa

Nun sind viele gespannt, wie erfolgreich Xabi Alonso auf der Trainerbank sein wird. Am Samstag steht für ihn bereits das erste Bundesliga-Spiel als Trainer an.

Dass Profi-Fußballer später Trainer werden, kommt immer wieder vor. Schließlich haben sie als Spieler schon viele Erfahrungen gesammelt und mit verschiedenen Trainern zusammengearbeitet.