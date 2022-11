Am Dienstag trainierten die deutschen Fußballer für das erste WM-Spiel. Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Katar Auf den WM-Start am Mittwoch kommt es an Von dpa | 22.11.2022, 15:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Vor acht Jahren legten die deutschen Fußballer bei der Weltmeisterschaft mit einem 4:0-Sieg los. Am Ende wurden sie Weltmeister. Bei der nächsten WM vier Jahre später verloren sie ihr erstes Spiel und schieden nach der Gruppenphase aus. An diesem Mittwoch geht das Turnier in Katar für die deutsche Mannschaft los.