Winterwetter im Harz Schneeflöckchen in Schmuddelgrau auf dem Brocken Von dpa | 17.11.2022

Jetzt fallen sie endlich wieder: Schneeflocken! In einigen Gegenden von Deutschland hat es am Donnerstag geschneit. Oder es soll in den nächsten Tagen so weit sein.