Der Seestern bewegt sich dabei wie ein Gebäudereiniger. Auf der Armunterseite hat er Saugnäpfe und kleine Füßchen. Statt am Hochhaus zieht er sich so am Meeresgrund voran. Sein Arm ist gespickt mit Geruchs- und Lichtrezeptoren. So entdeckt der Seestern seine Beute. Er schmeckt zum Beispiel, woher der Geschmack eines toten Fisches herbeiströmt. Oder findet zu Austernmuscheln, die er mit seinen Saugnäpfen aufmacht.

Mehr Informationen: KiWi - Eure Nachrichten im Internet größer als Größer als Zeichen KiWi sind die neuen Nachrichten für Kinder im Internet. Mit den Maskottchen Piet, dem Pottwal, Ole, der Eule und Paula, der Ente, könnt ihr hier jeden Tag Nachrichten lesen, hören und sehen. KiWi findet ihr, wenn ihr hier klickt.

Können Seesterne pupsen?

Claus von Hoerschelmann vom Multimar Wattforum sagt: „Seesterne haben einen Magen, es wäre theoretisch möglich. Aber pupsen gesehen haben wir sie nicht - Wir gucken den Seesternen nicht auf den Po.“

Seestern angespült? Das ist zu tun