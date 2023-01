Oft schauen wir in die Zukunft und überlegen, was wohl passieren wird. Geben die Eltern ab Sommer mehr Taschengeld zum Beispiel? Es genau zu sagen, ist meist schwierig. Doch wer Informationen sammelt, kann in bestimmten Fällen etwas Sinnvolles zur Zukunft sagen.

So überlegen sich die Fachleute ihre Prognosen

Fachleute versuchen nach diesem Muster regelmäßig Informationen für die Wirtschaft auf der ganzen Welt zusammenzutragen. Sie überlegen dabei zum Beispiel: Verdienen Firmen demnächst mehr Geld oder weniger, werden mehr Waren teurer und wenn ja, um wie viel? Solche Voraussagen sollen Ländern und Firmen helfen, Entscheidungen zu treffen, etwa wie sie Geld in der Zukunft ausgeben.

Kristalina Georgieva ist die Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds (IWF), einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Foto: dpa/KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Experten: Die Weltwirtschaft wächst 2023 wieder

Am Dienstag machte eine bedeutende Organisation neue Aussagen dazu. Sie heißt IWF und meint: Die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr wieder wachsen. Allerdings nicht so viel wie im vergangenen Jahr. Trotzdem meinen die Fachleute, dass die Aussichten jetzt besser sind, als noch vor einigen Monaten gedacht. Zum Beispiel sollen die Preise demnächst nicht mehr so extrem steigen wie zuletzt.