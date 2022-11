Auf dem Feldberg werden die ersten Schneeflocken erwartet. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Wetter in Deutschland In den Bergen fallen am Wochenende erste Schneeflocken Von dpa | 04.11.2022, 14:22 Uhr

So richtig kalt war es in diesem Herbst bisher kaum. Viele Leute sind an manchen Tagen noch im T-Shirt draußen gewesen. Am Wochenende wird es nun aber kälter. In einigen Orten könnte es auch Frost geben.