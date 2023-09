Veranstaltung am 24.09. Osnabrück feiert Weltkindertag 2023: Spielefest am Sonntag Von Johanna Dägling | 20.09.2023, 08:00 Uhr Am Sonntag den 24. September 2023 wird in Osnabrück auf dem rathausplatz der Weltkindertag gefeiert. Es gibt viele Spieleangebote für Kinder! Foto: Stadt Osnabrück up-down up-down

Heute, am 20. September, ist der Weltkindertag. An diesem Tag geht es um die Rechte von Kindern. In Osnabrück wird das am Sonntag den 24. September gefeiert. Hier liest du, wann und wo es losgeht und was dich erwartet!