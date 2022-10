Mädchen Foto: Brian Inganga/AP/dpa up-down up-down Kindernachricht des Tages Am Welt-Mädchentag für gleiche Chancen kämpfen Von dpa | 11.10.2022, 07:00 Uhr

Den Welt-Mädchentag gibt es seit zehn Jahren. Er findet immer am 11. Oktober statt. Dieser Tag dreht sich um die Belange und Problemen von Mädchen und jungen Frauen. Zuhören sollten auch alle anderen - denn das Thema geht jeden etwas an. Hier erfährst du, was es damit auf sich hat.