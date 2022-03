Weiße Flocken im Frühling FOTO: Daniel Bockwoldt Hamburg Weiße Flocken im Frühling Von dpa | 31.03.2022, 16:12 Uhr | Update vor 1 Std.

Schnee im Frühling? Das passt nicht so richtig zusammen. Doch in der Nacht zum Donnerstag hat es in vielen Städten im Land Deutschland geschneit. Dabei war es kurz zuvor noch frühlingshaft warm.