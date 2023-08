CO₂ ist die chemische Abkürzung für Kohlenstoffdioxid. Das ist ein Gas, welches überall in der Luft ist. Es ist aus zwei weiteren Stoffen zusammengesetzt (Kohlenstoff und Sauerstoff). Man kann pures CO₂ nicht sehen oder riechen, es ist unsichtbar.

Kohlenstoffdioxid im Körper

In kleinen Mengen ist Kohlenstoffdioxid nicht schädlich. Es befindet sich sogar im Körper von Tieren und Menschen. Es entsteht nämlich, wenn wir atmen. Und zwar so: Mit der Luft atmen wir Sauerstoff ein. Den brauchen wir, um zu überleben. In den Muskeln oder im Gehirn verbindet sich der Sauerstoff mit Kohlenstoff. So entsteht CO₂. Das brauchen wir nicht, also atmen wir es aus.

Pflanzen und Bäumen machen die Luft sauber

Bei Bäumen und Pflanzen ist es genau umgekehrt: Sie brauchen Kohlenstoffdioxid zum Wachsen. Sie nehmen Kohlenstoffdioxid auf und geben Sauerstoff in die Luft ab. Sie wandeln also CO₂ in Sauerstoff um, den Menschen und Tiere dann wieder einatmen – so entsteht ein Kreislauf. Bäume und Menschen ergänzen sich gegenseitig.

Bäume und Pflanzen können etwas Tolles: CO₂ aus Luft aufnehmen und in wertvollen Sauerstoff umwandeln. Foto: Matt Artz/Unsplash Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Autos, Abgase und Fabriken

CO₂ entsteht aber auch, wenn Gas oder Kohle in Fabriken verbrannt werden. Zum Beispiel, um daraus Strom herzustellen. Außerdem steckt es in den Abgasen von Benzin-Autos, Flugzeugen oder Schiffen. Dadurch gelangt sehr viel CO₂ in die Luft. Viel mehr als Bäume und Pflanzen filtern können. Das bringt den natürlichen Kreislauf durcheinander.

Zu viel Kohlenstoffdioxid ist ein Problem

Weil Menschen durch Heizen, Stromverbrauch, Autofahren und Fliegen so viel Kohlenstoffdioxid in die Luft pusten, gibt es aktuell zu viel Kohlenstoffdioxid in der Erdatmosphäre. Außerdem fehlen Wälder, Wiesen und Moore, die das Kohlenstoffdioxid umwandeln könnten.

Autos, die mit Benzin oder Diesel fahren, stoßen durch den Auspuff viel Kohlenstoffdioxid in die Luft. Foto: dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Klimawandel durch zu viel CO₂

Zu viel Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre führt dazu, dass sich die Hitze auf der Erde staut – es wird wärmer. Dadurch verändert sich langfristig das Klima. Man spricht vom „Klimawandel“. Wenn wir Umwelt und Klima schützen wollen, darf also nicht mehr so viel CO₂ in die Luft gepustet werden. Und wie geht das?

Das hilft dem Klima

Dafür gibt es schon viele Ideen: Elektroautos fahren mit Strom ohne die Luft mit CO₂ zu verunreinigen. Photovoltaik-Anlagen und Windräder erzeugen Strom aus der Kraft der Natur, ganz ohne Abgase und CO₂ zu produzieren. Moderne Häuser sind besser gedämmt und können Wärme besser speichern. Energiesparlampen verbrauchen weniger Strom. Und welche Ideen hast du, um weniger Kohlenstoffdioxid zu erzeugen?

