Ob an Jacken, Hosen, deiner Schultasche oder deinem Federmäppchen: Überall sind praktische Reißverschlüsse. Wenn du genau hinsiehst, entdeckst du an den meisten von ihnen das Kürzel YKK. Ganz egal von welcher Marke das Kleidungsstück ist, ob es günstig oder teuer war und aus welchem Land es stammt: Nahezu alle Reißverschlüsse weltweit tragen diese drei Buchstaben.

„YKK“ ist der größte Reißverschlusshersteller weltweit

Die Buchstaben YKK stehen für Yoshida Kogyo Kabushikikaisha. So heißt einer der größten Hersteller von Reißverschlüssen weltweit. Das japanische Unternehmen wurde 1934 gegründet und produziert jährlich mehr als zwei Millionen Kilometer Reißverschlüsse in 71 Ländern. Modehersteller finden das praktisch. Anstatt selbst Reißverschlüsse herzustellen, kaufen sie die praktischen Zipper von YKK und bringen sie an ihrer Kleidung oder ihren Taschen an. Zwei andere große Hersteller sind übrigens die chinesischen Firmen YCC und SBS.

