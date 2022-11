Seitdem erzählt er allerdings immer wieder Lügen über die Gründe für seine Niederlage. Nun hat Donald Trump angekündigt: Er will versuchen, wieder Präsident zu werden. Das sagte er am Mittwoch in der amerikanischen Stadt Palm Beach vor Reportern und Fans.

Das bedeutet, Donald Trump muss sich in seiner Partei, die Republikaner, als Kandidat bewerben. Nur wenn er eine Mehrheit bekommt, kann er in zwei Jahren bei der Wahl zum Präsidenten antreten. Allerdings hat Donald Trump auch in seiner eigenen Partei Gegner.