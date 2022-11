Es spricht also einiges dafür, dass die deutsche Mannschaft ihr letztes Testspiel vor der Weltmeisterschaft am Mittwochabend gewinnt. Am Dienstag wurde dafür im Oman ein letztes Mal trainiert.

Am Dienstag trainierte die deutsche Nationalmannschaft für ihr Testspiel gegen Oman. Foto: Christian Charisius/dpa

Thomas Müller sitzt auf der Bank

Einige Reporter waren ziemlich überrascht, dass Thomas Müller nur am Spielfeldrand saß. Schließlich gilt als er als einer der wichtigsten Spieler im Team. Zuletzt hatte er körperliche Probleme.

Thomas Müller wird auch beim Testspiel auf der Bank sitzen, teilte der Bundestrainer später mit. Wie es danach weitergeht? „Wir sehen von Tag zu Tag“, sagte der Trainer.